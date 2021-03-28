Щербакова примет участие в командном чемпионате мира

Действующая чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова примет участие в командном первенстве планеты, которое состоится в японской Осаке. Об этом спортсменка заявила в интервью Sport24.

«Я выступлю на командном чемпионате мира. Это очень радостно для меня. И хочется уже... Такой тяжелый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это и с удовольствием съездить туда и выступить спокойнее. Но это никак не отменяет того, что я все равно буду выкладываться на максимум и постараюсь показать все, на что способна»

Напомним, что соревнования пройдут с 15 по 18 апреля.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова и Нейтан Чен исполнили параллельный четверной лутц во время подготовки к показательному выступлению на чемпионате мира в Стокгольме.