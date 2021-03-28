Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с золотом ЧМ по фигурному катанию

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила Анну Щербакову с золотом, добытым на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Соответствующий пост был опубликован в Instagram.

«Вот и завершился сезон золотой медалью Анны Щербаковой на чемпионате мира — 2021! Это был сложный, требующий преодоления сезон для Анны. Очередной ступенькой пусть победа станет, новая вершина за собою манит!» — гласит подпись к фотографии, на которой запечатлена 17-летняя спортсменка со своим тренерским штабом.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова примет участие в командном первенстве планеты, которое состоится в японской Осаке.