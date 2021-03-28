Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов остался разочарован игрой сборной России против Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, команде Станислава Черчесова в прошедшей игре не удалось продемонстрировать цельного футбола и какой-то внятной мысли.

«Положа руку на сердце, назвать победу закономерной я не могу. Меня очень сильно разочаровала игра сборной России. Нет конструктива, нет давления на соперника. Играем, как говорится, по ситуации. Если взять оба наших гола, то Дзюба молодец. Продавил защитников — нет вопросов.

Но просто это не какие-то командные усилия, а скорее стечение обстоятельств. Сборная Словении мне показалась более цельной по игре», — сказал Билялетдинов.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба видеообращение после победы над Словенией в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.