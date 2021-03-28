Комментатор Орлов опозорил молодых российских футболистов

Спортивный комментатор Геннадий Орлов жестко высказался об уровне молодых российских футболистов. Его слова передает «СЭ».

По его словам, то, что никто из россиян не в состоянии вытеснить из состава национальной команды 37-летнего защитника петербургского «Зенита» Юрия Жиркова, является настоящим позором.

«Юрий и рад бы, наверное, уже уйти. Но альтернативы нет», — добавил Орлов.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Жирков провел 13 матчей, в которых не забил ни одного мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Уфы» и пермского «Амкара» Вадим Евсеев поделился мнением о победе сборной России над Словенией в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.