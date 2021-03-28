Цзю порекомендовал Поветкину уйти из бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю порекомендовал Александру Поветкину завершить профессиональную карьеру. Его слова передает «Чемпионат».

По его мнению, «Русский Витязь» уже добился всего, чего хотел в ринге, поэтому в дальнейшем ему будет трудно найти мотивацию.

Также Цзю отметил, что в прошедшем поединке против Диллана Уайта Поветкину не хватало скорости и быстроты реакции.

«Один из факторов неудачи — коронавирус, которым переболел Саша. Он попросту не смог полностью восстановиться перед выходом в ринг», — сказал Цзю.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Диллан Уайт в бою против Александра Поветкина нанес в семь раз больше ударов, чем его соперник., чем его соперник.