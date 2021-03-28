Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде

Британский боксер Диллиан Уайта нокаутировал россиянина Александра Поветкина.

Поединок, который проходил на Гибралтаре, завершился в четвертом раунде. Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного бойцовского совета (WBC).

Напомним, в августе 2020 года Поветкин одолел Уайта в пятом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним, но Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы Поветкина, опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев напутствовал Александра Поветкина перед боем с Диллианом Уайтом.