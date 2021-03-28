Щербакова высказалась о своей победе на ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своей победе на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Вчера сбылась одна моя мечта. Хочется поблагодарить тех, кто проходит вместе со мной все моменты моего спортивного пути, как радостные, так и трудные. Потребуется время, чтобы поверить, что это не сон», — написала Щербакова в Instagram.

Также спортсменка поблагодарила своих тренеров, семью и болельщиков.

Напомним, Щербакова занимается под руководством Этери Тутберидзе.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Щербакова заявила, что ей не хватало гимна России во время церемонии награждения на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.