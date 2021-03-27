Фигуристы Степанова и Букин безошибочно откатали программу на ЧМ-2021

Александра Степанова и Иван Букин безошибочно откатали произвольную программу в танцах на льду на чемпионате мира 2021 года, который в эти дни проходит в Стокгольме.

Чемпионы Европы по итогам второго соревновательного дня набрали 125,75 балла. По сумме выступлений в ритм-танце и произвольной программы россияне набрали 208,77 балла, что позволяет им за четыре пары до конца турнира занимать лидирующую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Россия еще не получила третью квоту на Олимпийские игры 2022 года в соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин-одиночников.