Агент хавбека ЦСКА Кучаева рассказал об интересе «Лидса»

Александр Клюев, агент хавбека московского ЦСКА и молодженой сборной России Константина Кучаева, рассказал об интересе со стороны «Лидса». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, помимо команды под руководством Марсело Бьелсы, к 23-летнему полузащитнику присматривается итальянская «Парма».

Клюев заявил, что на чемпионате Европы среди молодежных сборных несколько скаутов европейских клубов собирались просматривать Кучаева, однако из-за травмы ему пришлось покинуть расположение национальной команды.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Кучаев провел 19 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Артем Дзюба назвал самого заметного игрока в составе сборной Словении в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.