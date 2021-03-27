Фигурист Коляда потерял шансы на медаль ЧМ-2021

Российский фигурист Михаил Коляда потерял шансы на медаль по итогам чемпионата мира 2021 года.

Ученик Алексея Мишина допустил ошибку в произвольной программе, которая не позволила ему забраться на первую строчку в предварительной таблице. После двух соревновательных дней Коляда набрал 272,04 балла, заняв после своего проката вторую позицию. Следующие за ним участники откатались лучше, выбив Михаила из тройки призеров.

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Напомним, что короткую программу выиграл японец Юдзуру Ханю, набравший 106.98 балла. Второе место занял еще один японец — Юма Кагияма, у него 100.96 балла. На третьем месте после первого дня соревнований оказался представитель США Нэйтан Чен (98.85).

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристок с медалями чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.