Газзаев восхитился победой российских фигуристок на ЧМ-2021

Депутат Госдумы Валерий Газзаев восхитился победой российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, единственным фактором, омрачившим успех отечественной школы фигурного катания, стало отсутствие флага и гимна страны во время церемонии награждения.

«Блестящее выступление Туктамышевой, Щербаковой и Трусовой! Поздравляю всю нашу сборную, всех тренеров с этим достижением! Впервые в истории спортсменки из одной страны заняли весь пьедестал почета!

Западные СМИ в своем стиле пишут, что им помогли судьи. Это лишний раз подтверждает, что все скандалы носят исключительно политическую подоплеку. Посмотрите, какие красавицы вчера стояли на пьедестале без гимна и без флага. Разве это правильно?» — сказал Газзаев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о результатах российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.