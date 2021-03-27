Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Бахрейна «Формулы-1».

Самый быстрый круг спортсмена — 1 минута 28,997 секунды. Вторым стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,388). Третье место занял партнер семикратного чемпиона мира по команде Валтерри Боттас (+0,589).

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал последнее, 20-е время. Его партнер по команде немец Мик Шумахер расположился строчкой выше.

Гран-при Бахрейна проходит на автодроме в Сахире с 26 по 28 марта.

Старт гоночной сессии запланирован на воскресенье, 27 марта, в 18:00 по московскому времени.



Ранее сообщалось, что Мазепина заявили в «Формулу-1» как спортсмена, представляющего РАФ.

«Формула-1». Гран-при Бахрейна. 1-я свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28,997;

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес) +0,388;

3. Валтерри Боттас («Мерседес») +0,589;

...

20. Никита Мазепин («Хаас»).