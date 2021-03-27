Губерниев посоветовал «переобуться» недоброжелателям сборной России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поделился мнением о матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении (2:1).

«Срочно переобуваемся! Россия победила! Ну, кто не успел по ходу матча со Словенией переобуться!!! Показательный поединок с Мальтой срочно всем забыть. Теперь решаем, с кем мы сыграем в финале чемпионата мира, благо уже под российским флагом. Вспоминаем срочно, пока не опередили, вспоминаем голы Дзюбы «испаниям» и прочим! То есть топовым сборным! Черчесова награждаем...

Ну, может, хватит. Глупейшие разговоры про «нулевую» сборную были три дня назад. Сейчас снова заносит. Да, сыграли прилично. Главное, выиграли. Весь цикл будет тяжелым. Дзюба на самом деле — молодец!!! Но давайте чуть полегче на поворотах!!! Наши спортсмены всех победят», — написал Губерниев.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Головин избежал серьезного повреждения в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словении.