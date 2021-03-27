Щербаковой не хватало гимна России на церемонии награждения

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Чемпионка мира Анна Щербакова заявила, что ей не хватало гимна России во время церемонии награждения на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Да, непривычно без гимна, но что есть, то есть. До награждения об этом не задумывалась. Но все-таки да, стоя на пьедестале, не хватало гимна и флага. Смотрели на флаг, который не могли поднять, все пошло не по плану», — приводит слова Щербаковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что организаторы чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме оговорились во время представления Щербаковой перед официальным интервью после победы в соревнованиях одиночниц.