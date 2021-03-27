Щербаковой не хватало гимна России на церемонии награждения

Чемпионка мира Анна Щербакова заявила, что ей не хватало гимна России во время церемонии награждения на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Да, непривычно без гимна, но что есть, то есть. До награждения об этом не задумывалась. Но все-таки да, стоя на пьедестале, не хватало гимна и флага. Смотрели на флаг, который не могли поднять, все пошло не по плану», — приводит слова Щербаковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что организаторы чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме оговорились во время представления Щербаковой перед официальным интервью после победы в соревнованиях одиночниц.