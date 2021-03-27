Глава РПЛ Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг, сообщается в Telegram-канале РПЛ.

Выборы прошли 26 марта в онлайн-режиме во время заседания Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.

Прядкин входит в совет директоров организации с 2007 года. Срок его полномочий составит четыре года.

Ассоциация представляет интересы профессиональных футбольных лиг Европы. В ее обязанности входит сохранение соревновательного баланса, защита национальных лиг, отстаивание их интересов в переговорах с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международной футбольной федерацией (ФИФА) и другими организациями. РПЛ входит в Ассоциацию европейских профессиональных футбольных лиг с 2007 года.

Ранее Прядкин высказался об идее создания Европейской премьер-лиги. Вопрос об организации нового клубного международного турнира обсуждают команды Германии, Испании, Италии, Франции и Англии, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».