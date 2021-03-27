Директор «Самбо-70» не против возвращения Трусовой к Тутберидзе

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова в любой момент может вернуться в группу Этери Тутберидзе.

«Полслова Трусовой — и она, как и прежде, будет заниматься у нас. Никто ее не будет упрекать. Такое решение пойдет Саше только на пользу, ее места точно будут повыше. Ведь сегодня в одиночном женском фигурном катании тон задают именно ученицы Этери Тутберидзе», — цитирует Лайшева Sport24.

На чемпионате мира 2021 года, который проходит в Стокгольме, Трусова заняла третье место. Победу в соревнованиях одиночниц одержала ученица Тутберидзе Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в мае 2020 года.

В нынешнем сезоне фигуристка взяла бронзу на чемпионате России, также выиграла два этапа Кубка страны. На этапе Гран-при в Москве она заняла четвертое место.

Ранее продюсер Яна Рудковская восхитилась выступлением Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира.