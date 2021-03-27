Футболист «Арсенала» Виллиан высказался о проблеме расизма

Футболист лондонского «Арсенала» Виллиан высказался о проблеме расизма, передает ESPN.

«Мы, футболисты, пытаемся сыграть свою роль, чтобы как-то повлиять на это. Мы продолжаем вставать на колено на поле перед матчами. Но никакого прогресса нет. Такие ситуации происходят, но меры не принимаются», — сказал игрок.



В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «канониры» занимают девятое место, набрав 42 очка.

Ранее сообщалось о том, что Луис Суарес может вернуться в «Ливерпуль».