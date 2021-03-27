Фигуристка Константинова заявила, что американкам завысили оценки

Российская фигуристка Станислава Константинова заявила, что американкам судьи завысили оценки, передает Sport24.

«У меня было несколько вопросов к короткой программе. И эти вопросы относились к американкам. Я считаю, что оценки им чуть завысили. У них были недокруты, каскады 3-2», — сказала Константинова.

Напомним, весь пьедестал почета заняли фигуристки из России. Золото выиграла Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ.