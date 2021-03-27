Уткин поделился впечатлениями от ЧМ по фигурному катанию

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Журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от соревнования женщин на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Давно не смотрел фигурку по-серьезному. С счетчиком баллов в левом углу. Это коварная вещь. Я, конечно, болел за Туктамышеву. И как быть дальше? Выходит, надо чтобы следующие упали? Я не смог. Искушение было», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Чемпионкой мира стала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ.