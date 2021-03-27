Тарасова: Трусова делает неразумные вещи

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой на чемпионате мира, передает ТАСС.

Напомним, россиянка выиграла бронзовую медаль.

Тарасова считает, что Трусовой не надо было идти на пять четверных прыжков в произвольной программе.

«Она делает все по-своему. Просто очень жалко, хочется помочь, поговорить, ведь она пропадет. Тресова делает неразумные вещи. Ей не нужно прыгать пять четверных прыжков, у нее все напихано», — сказала Тарасова.

Чемпионкой мира стала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ.