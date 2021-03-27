Щербакова чуть не споткнулась о коврик во время круга почета

25 марта россиянка Анна Щербакова выиграла золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в шведском Стокгольме.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Медалистки мирового первенства совершили круг почета после церемонии награждения. Щербакова чуть не споткнулась о коврик, который был на льду, но вовремя перепрыгнула его.

Напомним, по сумме двух прокатов Щербакова получила 233,17 балла.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил Анну Щербакову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию.