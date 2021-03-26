Ягудин оценил выступление Тутктамышевой на ЧМ по фигурному катанию

Экс-фигурист Алексей Ягудин оценил выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира.

Напомним, россиянка заняла второе место, набрав 220.46 баллов.

«Я с инфарктом уеду с этого чемпионата мира. Заставила нас Императрица поволноваться. Тройной аксель — двойной тулуп в самом начале получился с небольшим поворотиком», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Также Ягудин отметил, что Туктамышева является звездой российского спорта и российского фигурного катания.

Чемпионкой мира стала Анна Щербакова, набрав 152,17 балла. Бронзу выиграла Александра Трусова. Она набрала 217,2 балла.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию.