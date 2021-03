«Ливерпуль» не ведет переговоров с Рэмзи

«Ливерпуль» не ведет переговоров с полузащитником туринского «Ювентуса» Аароном Рэмзи. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, продажа валлийца по окончании нынешнего сезона обсуждается руководством действующих чемпионов Италии, однако никаких переговоров между сторонами пока не было.

В нынешнем розыгрыше Серии А Рэмзи провел 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.



Отмечается, что помимо мерсисайдской команды, на 30-летнего хавбека также претендует лондонский «Вест Хэм», идущий в верхней части турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ).

