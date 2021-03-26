Трусова сорвала выступление в произвольной программе на ЧМ-2021

Бронзовая призерка чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова сорвала выступление в произвольной программе на чемпионате мира 2021 года.

16-летняя ученица Евгения Плющенко допустила падение после четверного сальхова, а также неудачно приземлилась после исполнения четверного лутца.

За свой прокат «русская ракета» получила 152,38 балла. По сумме двух программ Трусова занимает предварительное первое место, имея в своем активе 217,2 балла.

После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

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