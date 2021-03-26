Японка Кихира осталась без медали на чемпионате мира по фигурному катанию

Японская фигуриста Рика Кихира осталась без медали на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Стокгольме.

18-летняя спортсменка неудачно исполнила произвольную программу, за которую получила 126,62 балла, показав лишь восьмой результат. По сумме баллов за короткую и произвольную программу Кихира набрала 205,7 балла, оставшись за бортом пьедестала почета.

За одну участницу до конца произвольной программы лидирует ученица прославленного тренера Алексея Мишина Елизавета Туктамышева.

После короткой программы лидирует Анна Щербакова, тренирующаяся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее Александра Трусова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на чемпионате мира 2021 года.