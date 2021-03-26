«Русский Халк» Штырков победил Гугова на турнире АСА в Санкт-Петербурге

Российский боец ACA Иван Штырков из команды «Архангел Михаил» провел свой 21-й бой в профессиональной карьере, победив Мурата Гурова на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге провел свой 21-й бой в профессиональной карьере, передает пресс-служба турнира. Трехраундовый бой закончился раздельным решением судей в пользу Уральского Халка.

Первые полторы минуты бойцы потратили на пристрелку, после чего Гугов начал затягивать Штыркова в борьбу. Почти все оставшееся время раунда они провели в борьбе у сетки. Во втором раунде началась работа на ногах — отличные размены ударами. Штырков несколько раз плотно пробил в челюсть соперника — Гугов потерял в скорости, отдал инициативу и искал удачи в контратаках и клинче.

Финальная пятиминутка осталась за Штырковым — Гугов пропустил еще несколько плотных ударов и решил минимизировать риски в борьбе. Штырков очень грамотно оборонялся — за 30 секунд до гонга записал на свой счет тейкдаун и дорабатывал бой, добивая соперника сверху.

Победа над Гуговым стала для уральского бойца 18-й в карьере.

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