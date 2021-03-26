Бестемьянова высказалась о четырех падениях Щербаковой на тренировке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о четырех падениях Анны Щербаковой на тренировке перед произвольной программой на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее мнению, к подготовительным прокатам не стоит серьезно относиться слишком серьезно.

«Щербакова — очень стойкий спортсмен. Падения на тренировках? На тренировках она может делать все, что угодно. Потом выйдет и сделает все, как надо. Психологически она очень устойчива», — сказала Бестемьянова.

После короткой программы лидирует Щербакова (81,00 балла). Второй идет представительница Японии Рика Кихира (79,08). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Двукратная чемпионка мира седи юниоров Александра Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева не стала на разминке исполнять произвольную программу.