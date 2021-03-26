Тренер «Рубина» Слуцкий поделился мнением об акции Black Lives Matter

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об акции Black Lives Matter.

49-летний специалист заявил, что не понимает смысла данной затеи.

«Я бы не встал на колено, если бы работал в Англии. Ну потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого.

По мне, вот эта ситуация с гибелью Джорджа Флойда никак не была связана с чернокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал.

Поэтому каждая жизнь имеет значение — и черная, и белая, и любая», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-проекта »Коммент.Шоу».



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