Депутат Свищев оценил преклонение колена судьей Левниковым

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил преклонение колена судьей Кириллом Левниковым перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино. Его слова передает «Чемпионат».

По его мнению, за данный жест не стоит оказывать давление на арбитра.

«На стадионах мы изучаем те проблемы, которые прямого отношения к матчу не имеют. Да, мы высказываем позицию, но в итоге ставим спортсменов и судейскую бригаду в затруднительное положение. Это давление, поэтому нужно убрать политику со стадионов.

Что касается Левникова, вставать на колено или нет — личное дело любого гражданина. У нас нет на этот счет никаких регламентирующих положений», — сказал Свищев.

Ранее Ирина Роднина высказалась о решении российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter.