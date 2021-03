Состоялась церемония взвешивания перед боем Уайта и Поветкина

В Гибралтаре состоялась церемония взвешивания перед боем Диллана Уайта и Александра Поветкина. Кадры мероприятия представляет DAZN.

Масса британского спортсмена составила 112 килограмм, Поветкин оказался на восемь килограмм легче.

Напомним, что в первом бою между оппонентами, прошедшем в августе 2020 года, верх одержал россиянин, нокаутировавший 32-летнего боксера в пятом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 39 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, еще один поединок закончился вничью.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю дал совет Александру Поветкину накануне боя с Диллианом Уайтом.

