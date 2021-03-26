Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в «Ливерпуль», сообщает Fichajes.

По информации издания, английский клуб планирует добавить в ротацию опытного форварда. Отмечается, что мерсисайдцы могут сделать предложение о переходе в летнее трансферное окно.

Суарес выступал за красных с 2011 по 2014 год. За английский клуб он забил 82 мяча.

После 29 матчей «Ливерпуль» с 46 очками располагается на седьмой строчке в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

В летнее трансферное окно 2020 года уругвайский форвард перешел из «Барселоны» в «Атлетико». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 мячей и отдал две результативные передачи. По условиям контракта 34-летний форвард может бесплатно покинуть столичный клуб 30 июня.

Ранее сообщалось, что Суарес вспомнил о выступлении за «Ливерпуль» после того, как забил 500-й мяч в карьере. По словам футболиста, связь с болельщиками вдохновила его принять вызов в виде выступления в конкурентной лиге.