Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова четырежды упала на тренировке произвольной программы на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, сообщает «Чемпионат.com».

Фигуристка упала после попытки исполнить четверной флип, а затем допустила два падения с тройного лутца и с тройного риттбергера в каскаде.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта.

После короткой программы лидирует Щербакова (81,00 балла). Второй идет представительница Японии Рика Кихира (79,08). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Двукратная чемпионка мира седи юниоров Александра Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Трусова попыталась исполнить три четверных прыжка на тренировке.