Финал Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Тюменской области

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что финал Кубка мира сезона-2021/22 пройдет в Тюменской области.

Соревнования пройдут в комплексе «Жемчужина Сибири». Финал сезона-2020/21 прошел в швейцарском Энгадине с 13 по 14 марта.

«Начнем готовиться буквально с завтрашнего дня. Старты пройдут в «Жемчужине Сибири», где есть все для проведения соревнований такого уровня», — заявила Вяльбе во время пресс-конференции, посвященной предстоящему чемпионату России по лыжным гонкам.

Функционер отметила, что на трассе необходимо изменить спуск на финише спринтерского круга.

«Очень длинный спуск на финише, кто садится сзади, точно выигрывает», — добавила глава ФЛГР.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В соревнованиях примут участие сильнейшие лыжники страны, в том числе Александр Большунов, Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Ранее Вяльбе ответила на вопрос о лыжнике с самым сложным характером.