Дзюба посвятил гол в ворота сборной Мальты маме

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что посвятил гол в ворота сборной Мальты маме.

Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Форвард петербургского «Зенита» отличился на 23-й минуте встречи. Голевой передачей отметился Даниил Фомин.

«Посвящаю гол маме. Мамочка, с днем рождения тебя. Накануне у не ебыл день рождения, и она попросила забить гол. Мама, я выполнил, поздравляю тебя еще раз», – приводит слова Дзюбы пресс-служба национальной команды в YouTube.

27 марта пройдет встреча второго тура группового чемпионата мира — 2022 сборными России и Словении пройдет 27 марта в Сочи. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.

После первого тура команда России лидирует в группе H, набрав три очка. Сборная опережает Словению по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что национальная сборная России по футболу прилетела в Сочи, где начнет подготовку к матчу против Словении.