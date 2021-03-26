Объявлена дата начала следующего сезона АПЛ

Сезон-2021/22 в Английской премьер-лиге (АПЛ) начнется 14 августа, сообщает сайт турнира.

Стоит отметить, что закончится чемпионат 22 мая 2022 года. Текущий сезон стартовал 12 сентября, а завершится 23 мая.

В турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Манчестер Сити», набрав 71 очко. «Ливерпуль», который является действующим чемпионом, расположился на седьмой строчке, имея в активе 46 баллов.



Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нанял астрофизиков в аналитическую группу.