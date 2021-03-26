Овечкин забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз».

Сейчас идет второй период. «Столичные» выигрывают со счетом 3:2. Стоит отметить, что за «Вашингтон» также отличились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Напомним, Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2008 году он забросил решающую шайбу в финале чемпионата мира против Канады (5:4 ОТ).

В турнирной таблице своего дивизиона «Кэпиталз» занимает второе место, набрав 44 очка.

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высказался о выходе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.