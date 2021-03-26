Мишина прокомментировала победу на ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая с Александром Галлямовым, прокомментировала победу на чемпионате мира в соревновании спортивных пар, передает RT.

Мы удивлены, до сих пор не понимаем, что произошло. Хотим поблагодарить наших болельщиков. После каждого элемента мы меньше нервничали и больше радовались ближе к концу», — сказала Мишина.

Второе место заняли представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Тройку лидеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

26 марта за победу сразятся женщины. По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первое место (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

Ранее Мишина и Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате мира.