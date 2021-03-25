«Чудак на букву «М» написал неправильно»: Губерниев ответил СБР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что никогда не называл трехкратного чемпиона мира по биатлону среди юниоров Дениса Иродова «Царем Иродов». Ранее спортсмен на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что хоть царь Ирод и не лучший исторический персонаж, но звучит это величественно и он не против, если Губерниев его будет так называть.

«Я никогда и нигде не называл талантливого юного биатлониста Дениса Иродова так, как утверждает чудак на букву «М» из пресс-службы СБР! Позорная и непрофессиональная работа господина Аверьянова и его команды! Денис, вы замечательный и станете настоящим царем биатлона! А я с удовольствием прокомментирую Ваши победы! Мне стыдно за такую работу пресс-службы СБР!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

СБР извинился перед комментатором. «Важная поправка к нашему интервью с Иродовым – главный биатлонный комментатор страны в своем репортаже называл Дениса «Царем Иродовым», а не «Царем Иродом». Приносим извинения за неточность в интервью перед Дмитрием и читателями», — написала пресс-служба Союза.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал говном песни Моргенштерна.