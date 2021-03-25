«Придраться не к чему»: Ягудин оценил выступление Семененко

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление 17-летнего Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию. По итогам своего выступления молодой спортсмен занял второе место и уступал только своему соотечественнику Михаилу Коляде. Чуть позже обоих россиян обошел японец Юма Кагияма.

«Сделано на отлично. Это не просто пустые слова. У судей нет вопросов, на каком уровне сделаны элементы. Чистейший прокат короткой программы. Придраться не к чему. Самое главное — все элементы выполнены на четвертый уровень», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Семененко выиграл финал Кубка России, который являлся отборочным турниром на чемпионат мира, обойдя Дмитрия Алиева, Марка Кондратюка, и Андрея Мозалева.

Единственный провал в этом сезоне у Семененко — это взрослый чемпионат России. Там юниор перенервничал, допустил множество ошибок и занял лишь 11-е место.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы на чемпионате мира по фигурном катанию.