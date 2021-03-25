Агент футболиста «Челси» Жоржиньо рассказал о будущем своего клиента

Жоао Сантос, агент игрока лондонского «Челси» Жоржиньо, прокомментировал информацию о том, что футболист может вернуться в итальянский «Наполи», передает Tuttomercato.

«Мы часто слышим о таких разговорах. Томас Тухель считает Жоржиньо ключевым игроком, и это то, о чем мы должны знать. Однако возвращение в «Наполи» не стало бы шагом назад», — сказал Сантос.

Жоржиньо выступает за «синих» с 2018 года. В сезоне-2018/19 он стал победителем Лиги Европы. За сборную Италии он провел 25 матчей, забив четыре мяча.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает четвертое место, набрав 51 очко.

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