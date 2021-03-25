Широков поделился ожиданиями от матча Россия — Исландия на молодежном ЧЕ

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча Россия — Исландия на молодежном чемпионате Европы, передает «СЭ».

Встреча пройдет 25 марта.

«Шансы перед матчем всегда 50 на 50. Состав у нас хороший, по крайней мере, мы так думаем. Осталось себя показать на этом уровне. Первые матчи с любым соперником очень сложные», — сказал Широков.

Также он отметил, что футболисты уже почти неделю вместе тренируются, поэтому связи, которые были утеряны, уже восстановились.

Напомним, 28 марта россияне сыграют с французами, а 31 марта — с датчанами. В 1/4 финала выйдут две лучшие сборные. Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.

Все матчи европейского первенства пройдут в Словении и Венгрии. Действующим победителем соревнований является сборная Испании, которая в финале 2019 года одолела сверстников из Германии.

Ранее сообщалось о том, что капитаном молодежной сборной России по футболу на чемпионате Европы будет игрок московского ЦСКА Иван Обляков.