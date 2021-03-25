Колыванов прокомментировал назначение Олича на пост наставника ЦСКА

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Футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост наставника московского ЦСКА, передает Metaratings.

«Я не знаю, по каким причинам у нас своим не дают работу, а приглашают иностранцев. Очень сложно Оличу будет работать без опыта в условиях сумасшедшего давления. Работать тренером очень тяжело», — сказал Колыванов.

Хорват, ранее выступавший за армейскую команду, сменил на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который тренировал команду с 2016 года. При этом Олич еще ни разу не работал на должности главного тренера, только был помощником.

Московский ЦСКА идет на пятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 40 очков.

Ранее бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов заявил, что братья Березуцкие в качестве главного тренера армейского клуба были бы не хуже, чем хорват Ивица Олич.