Семенов — об игре с Мальтой: не ожидали от них такого футбола

Футболист сборной России Андрей Семенов поделился эмоциями от матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Мальты.

Подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 3:1.

«Честно говоря, очень тяжелая победа. Не ожидали от Мальты такого футбола. Это очень организованная команда, хорошо готовая тактически и технически. Мальта удивила, пришлось потратить немало сил», — передает слова Семенова пресс-служба национальной команды.

Сборная России в марте проведет еще два поединка — со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта). Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Интересно, что мальтийцы нанесли больше ударов в створ, чем россияне (5:4), но уступили по общему количеству ударов (9:11).

Россия прервала серию из шести матчей без побед, в которых уступила Швеции, Турции и Сербии, а также сыграла вничью с Венгрией, Турцией и Молдавией.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями после победы сборной России по футболу в первом матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.