«Манчестер Сити» нанял астрофизиков в аналитическую группу

«Манчестер Сити» принял решение нанять нескольких астрофизиков в свою группу анализа данных, сообщает Daily Mail.

Один из новых сотрудников, Лори Шоу получил должность ведущего ученого по искусственному интеллекту. Клуб также нанял еще как минимум трех ученых, специализировавшихся в области астрофизики.

По информации источника, ученые будут работать для всех десяти команд City Football Group (CFG). На сегодняшний момент организация проводит ряд различных экспериментов с применением новейших технологий, чтобы быть впереди конкурентов.

После 30 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает лидирующую строчку в турнирной таблице, имея в активе 71 очко. У ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — 57 баллов и матч в запасе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» считает главным конкурентом в борьбе за норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда мадридский «Реал». По мнению клуба, в летнее трансферное окно испанская команда предпримет активные шаги для заключения контракта с футболистом.