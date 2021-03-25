Черчесов рассказал о шероховатостях в игре России с Мальтой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал качество игры национальной команды на старте квалификационного раунда чемпионата мира — 2022, передает Sport24.

В стартовом матче отборочного этапа мирового первенства сборная России одержала победу над национальной командой Мальты, обыграв соперников со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы взяли три очка, которые планировали взять. Первый тайм понравился больше. Во втором тайме мы не так начали, пропустили мяч, но в конце сумели забить третий и довести матч до победы. Были шероховатости, мы долго не играли вместе», — заявил специалист.

Сборная России в марте проведет еще два поединка — со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта). Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Ранее сообщалось, что известный российский комментатор Дмитрий Губерниев критично оценил качество игры сборной России по футболу на старте квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.