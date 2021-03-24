Туктамышева не будет исполнять четверной прыжок в произвольной программе

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своей произвольной программе на мировом первенстве 2021 года в Стокгольме.

«Я умею прыгать четверной тулуп, но для меня важнее откатать чисто. Два тройных акселя — уже хороший контент. Четверного в произвольной не будет. Я так думаю. Надеюсь», — сказала фигуристка после короткой программы.

За свое выступление спортсменка получила 78,86 балла. Она успешно исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. После короткой программы фигуристка занимает третье место.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Произвольные программы фигуристки представят 26 марта. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о выступлении Туктамышевой.