Главный тренер сборной Англии дал совет Лингарду

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал совет полузащитнику Джесси Лингарду остаться в лондонском «Вест Хэме». Об этом сообщает «Би-би-си».

Специалист заявил, что если футболист хорошо проявит себя в стане «молотобойцев», то сможет по итогам турнира рассчитывать на попадание в национальную сборную, которой летом предстоит побороться за победу на чемпионате Европы.

Напомним, что права на Лингарда принадлежат »Манчестер Юнайтед». В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) игрок провел пять матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).