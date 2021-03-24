Два футболиста «Тамбова» подозреваются в игре на тотализаторе. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, игроки были вызваны в Российский футбольный союз (РФС) после того, как в организацию поступила соответствующая информация от букмекеров.

Подозрения вызвали встречи чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар» и «Тамбов» — «Сочи». Подопечные Сергея Первушина проиграли оба матча с общим счетом 0:9.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) тамбовская команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков за семь туров до конца сезона.

Зимой клуб был близок к снятию с розыгрыша чемпионата России и расформированию.

Ранее сообщалось, что итальянский «Беневенто» планирует выкупить у московского ЦСКА нападающего Адольфо Гайча.