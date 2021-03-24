Гендиректор «Тамбова» прокомментировала вызов двух игроков в РФС из-за ставок

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала вызов двух игроков команды в Российский футбольный союз (РФС) из-за подозрений в игре на тотализаторе. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, никакой конкретной информации от РФС по данному факту не предоставлял.

«В наш клуб пришло письмо, РФС вызвал двух игроков на разговор. Видимо, у них есть какие-то вопросы или подозрения. Футболисты приедут и ответят на них.

О причинах мы можем только догадываться и придумывать разные формулировки. Просто поймите, мы тут и так еле живые, не надо нас окончательно закапывать и сверху грязью поливать. Есть причина — игроки приедут, ответят на вопросы и уедут, вот и все», — сказала Коновалова.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).