Трусова заявила тройной аксель в короткую программу на ЧМ-2021

Бронзовая призерка чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию Александра Трусова заявила тройной аксель в короткую программу на мировом первенстве 2021 года в Стокгольме. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Изначально спортсменка планировала исполнить двойной аксель.

Также в первый соревновательный день тройной аксель заявлен у японки Рики Кихиры и чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

Российские спортсменки выйдут на лед в короткой программе сегодня, 24 марта, после 16:00 по московскому времени.

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